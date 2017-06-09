全程直击英国大选 BBC预测保守党将获得322个席位

备受关注的英国大选投票已经结束，目前各选区的统计结果正陆续出来。根据北京时间周五(6月9日)早上出炉的英国大选出口民调，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令脱欧谈判延后。民调结果出炉之后，英镑下滑，英镑/美元1个月隐含波动性创去年10月来最大单日涨幅。

北京时间上午11:00

486个选区投票结果出炉，保守党首次领先，赢得214个席位，工党赢得213个席位。

评论员表示，今晚对特蕾莎-梅来说是一个灾难，对整个国家来说也不容乐观。

北京时间上午10:40

427个选区投票结果出炉，工党依然领先，赢得191个席位，保守党赢得182个席位

北京时间上午10:25

371个选区投票结果出炉，工党依然领先，赢得168个席位，保守党赢得156个席位。工党魁首科尔宾表示，是时候让梅下台，让位给工党了。

北京时间上午10:20

351个选区投票结果出炉，工党依然领先，赢得159个席位，保守党赢得147个席位。

北京时间10:00

241个选区投票结果出炉，工党依然领先，赢得117个席位；保守党赢得97个席位。

北京时间09:30

野村（Nomura）预测，根据出口民调和目前公布的席位，保守党有望赢得332个席位。

北京时间09:20

BBC预测保守党会获得322个席位，工党261。

北京时间08:42

在650个英国选举席位中的57个，保守党在21个，工党30个，苏格兰民族党3个，其他3个。

北京时间07:39

保守党赢得英格兰的Kettering选区。截至目前，共10个选区投票结果出炉，其中工党暂时领先，赢得6个选区，保守党赢得4个选区。

北京时间07:34

保守党赢得纽尼顿选区选区。截至目前，共9个选区投票结果出炉，其中工党暂时领先，赢得6个选区，保守党赢得3个选区。

北京时间07:19

工党赢得北泰恩河畔纽卡斯尔选区。截至目前，共7个选区投票结果出炉，其中工党暂时领先，赢得6个选区，保守党赢得1个选区。

北京时间07:10

彭博报道称，英镑/美元1个月隐含波动性飙升，创去年10月来最大单日涨幅。悬峙议会可能意味着冗长的谈判或另一次选举。

北京时间06:48

工党赢得中桑德兰选区，此为英国大选中第三个公布结果的选区

图为工党党魁科尔宾。

北京时间06:10

出口民调团体：苏格兰地区的民调尤为困难，因为该地区投票结果较为紧张。