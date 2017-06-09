韩媒：朝鲜试射导弹 “萨德”因燃油短缺无法启动应对

参考消息网6月9日报道韩媒称，部署于庆尚北道星洲高尔夫球场自5月1日起投入运行的驻韩美军“萨德”阵地由于供电问题，使用应急发电机供电临时运行已经超过一个月的时间。由于通往“萨德”基地的道路被示威队伍封锁，尽管驻韩美军转而利用直升机为发电机运输燃料油，但5月21日朝鲜发射“北极星2型”弹道导弹时，还是因为燃料油供应不及时出现了“萨德”雷达运行中断的情况。

据韩国《朝鲜日报》网站6月8日发表的题为《朝鲜发射导弹时 没有燃料油无法启动“萨德”》的报道，军方消息人士称，4日访韩的美国导弹防御局局长詹姆斯·舒林6日视察了星洲的“萨德”阵地，听取了“电力供应问题”的相关报告。“萨德”用地截至去年为止是一片高尔夫球场，出入道路及电力供应等基础设施均已完善。但尽管如此，美军还是用发电机进行供电，原因是这里尚不具备能够运行“萨德”高功率雷达的高压电力供应设施。

报道称，驻韩美军计划先用发电机临时供电，然后再进行升压及高压线安装的设施建设。噪音巨大的发电机是紧急情况下使用的供电设备，在完成升压施工、高压电实现稳定供应之后就无需再启用发动机。然而由于近期不断发酵的环评问题，何时能够开始供电施工还是未知数。

此前，驻韩美军为了给发动机输送燃料油，4月30日与5月1日曾两度派遣两辆油罐车进入“萨德”基地，但是因为反对“萨德”示威队伍的阻拦均未成功，事后驻韩美军一直采用运输直升机向基地内空运燃料油。

资料图：“萨德”系统部分装备运抵首尔以南约70公里处的美军驻韩国乌山空军基地。新华社发