“萨德”被曝电力不足难运行 韩媒：沦为“半吊子”武器

央视网消息：继韩国政府宣布进行大规模环境评估之后，星州“萨德”又被曝“电力供应不足，难以正常启动”。有韩国媒体甚至直言不讳地表示，价值超过一万亿韩元（约合人民币60亿元）的战略防御体系——“萨德”，实际上正沦为“半吊子”武器。

韩媒：星州“萨德”系统正沦为“半吊子”武器

“萨德”的X波段雷达最远可探测1800km外的导弹，并提供精确的交战情报。不过，X波段雷达想要100%发挥其性能，需要耗费巨大电量，因此，稳定的电力供应对于“萨德”而言必不可少。

不过，韩国《朝鲜日报》网站8日发表题为《朝鲜发射导弹时 没有燃油无法启动“萨德”》的报道称，驻韩美军目前只能用“萨德”自带的发电机临时供电，原因是星州基地尚不具备运行“萨德”高功率雷达的高压电力设施。MBC电视台称，驻韩美军原本打算借用韩国电力公社的高压电，但由于“萨德”装备和相关设施的完善工作、被推迟到了大规模环境评估之后，这一计划恐怕也要泡汤。

据韩媒透露，噪音巨大的“萨德”自带发电机是紧急情况下才可使用的供电设备，它能用1.3Mw（兆瓦）的功率生产4160v（伏）的高压电，但启动一小时需要耗费340升航空燃油。由于星州居民旷日持久的集会抗议，燃油车无法开进基地，驻韩美军不得不动用直升机运输燃油，甚至还为此向韩军“请求支援”。