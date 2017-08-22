福岛第一核电站剩余冻土壁开始冻结 数月可完成

中新网8月22日电 据日媒报道，关于日本东京电力公司福岛第一核电站1至4号机组周围约1.5公里地层冻结应对核污水的“冻土遮水壁”，东电本月22日对其中厂房西侧剩余约7米未冻结部分进行冻结。冻结工作完成需要花费数月，预计最快今年秋季完成。

报道称，日本中央政府拨款约350亿日元(约合人民币21亿元)建设的冻土壁自去年3月底开始冻结，终于将迎来全面启用。但因为很难完全阻止持续增加的核污水，其效果如何仍是个未知数。

据悉，在福岛第一核电站，流入反应堆厂房内的地下水与因核事故熔落的核燃料接触，或者与积聚的高活度核污水混合，导致核污水不断增多。为了阻止这一情况，东电在地下修建冰壁以减少流入厂房的地下水。

据了解，冻土壁是在1至4号机组四周埋入管道，通过循环冷却液在地下构建冰壁。如果一次性冻结，会造成地下水位急剧变化，可能导致厂房地下的高活度核污水泄漏，因此采取了分阶段逐步扩大冻结范围的做法。

为了让冷却液流入剩余部分的管道，当天作业人员打开了11处阀门。来到作业现场的日本经济产业省资源能源厅反应堆报废与核污水对策官木野正登表示：“相比实施冻结，拿出成效更加重要。目标是把流入厂房的地下水减少到每天100吨以下。”

东电方面在福岛市内的记者会上表示，“将在持续切实监控厂房内外水位的同时，谨慎推进冻结作业。”

据了解，日本原子能规制委员会本月15日批准了冻土壁的全面冻结。