宇航员新伴侣：日本研发宇宙飞船内使用的无人机

中新网8月24日电 据日媒报道，最近，日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开发出了可以在宇宙飞船内使用的小型无人机。这款无人机能在宇宙飞船内飞来飞去，由控制人员在地球上通过远程操作拍摄照片和视频。

报道称，该设备已从6月开始应用于国际空间站(ISS)上的日本实验舱“希望”号。其外观与《机动战士高达》系列动画中登场的小型机器人“哈罗”相似。不但小巧可爱，作为宇航员的“搭档”也在发挥着重要作用。

据了解，JAXA的太空版无人机的正式名称为“JEM自律移动型船内相机(Int-Ball)”。Int-Ball于2016年6月开始制造，2017年6月4日发射进入太空。JAXA成功开发出内置传感器等的超小型控制装置，将Int-Ball的尺寸控制到比排球还小一圈。

Int-Ball利用螺旋桨在宇宙飞船内上下左右飞行，拥有像眼睛一样的发光二极管(LED)灯，利用设置在鼻子部分的相机拍摄前方。眼睛在拍摄或出现错误时会闪动，外部和内部结构全部利用3D打印机制造。据悉，小型无人机在宇宙飞船内的实用化尚属首次。

Int-Ball的工作是拍摄宇航员的实验情况和飞船内的器材等。根据地面指令在飞船内部移动，拍摄指定场所后实时向地面发送数据。安装LED、采取类似于面部的外观设计是为了方便宇航员了解Int-Ball正朝着哪个方向拍摄。

此前，宇航员是用手持式相机进行拍摄，据说这项工作占到宇航员整体作业时间的10%左右。通过让Int-Ball代替宇航员进行拍摄，能减少宇航员的作业时间和工作量。最终目标是完全不再需要进行人工拍摄。

报道指出，目前Int-Ball的功能仅限于拍摄。JAXA今后将为其增加功能，计划添加物品管理和事故现场的调查及检查等功能。如果配备语音识别功能，旁边的宇航员就可以进行口头指挥。将来，Int-Ball也许会成为宇航员值得信赖的搭档。