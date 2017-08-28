事故频发也不收手 美司令:美军将继续南海行动

【环球时报驻德国、英国特约记者青木孙微任重柳直】美军先进军舰频发撞船事故，到底是自己无能，还是“敌人”太厉害？美军“麦凯恩”号导弹驱逐舰撞船已经近一周，第七舰队司令也被撤职，然而各种奇思怪想的“阴谋论”仍不断涌现。

“美国军舰撞船：是詹姆斯·邦德所为，还是舵手本领太差？”新加坡《海峡时报》报道说，第一起事故发生可能是意外，第二起事故发生可能是巧合，但再发生第三起事故就会有规律性。自然而然，对“麦凯恩”号撞船事件的解释会出现“阴谋论”。一种看法是，黑客破坏了“麦凯恩”号的计算机系统，或者商船的计算机系统。美国网络安全公司CrowdStrike创始人乔治·克茨对《海峡时报》表示，“麦凯恩”号的计算机系统可能没有遭到破坏，但值得审视的是，是否有人通过操纵全球卫星定位系统(GPS)，使该驱逐舰偏离航向。他还声称，对撞船事件的任何评估都应该置于地缘政治背景下考虑。“麦凯恩”号撞船事件发生前，该驱逐舰刚刚完成在南海的“航行自由”巡航。在巡航期间，“麦凯恩”号遭到中国军舰多次警告。

实际上，撞船消息一传出，不少美国人就怀疑“中国捣鬼”。前两天一位朋友告诉《环球时报》记者，事发当晚，他与一名颇有身份的美国人见面谈起此事，这位美国人竟然说，如果有证据证明，美舰被撞“是中国捣的鬼，那就是战争行为”。当时《环球时报》记者还以为他要么是说笑，要么只代表个别美国人的臆想。但后来记者与某知名美媒的驻华记者站负责人共进午餐，该负责人说，他为了写文章问过美国军方、使馆和国务院的朋友，大家都觉得事情不那么简单，可能是中国的网络攻击，排查正在审慎地进行。

美国官方承认，没有发现黑客攻击的证据。与此同时，又表态声称，撞船事故不影响其在南海的“航行自由”行动。据路透社报道，正在亚太地区访问的美国太平洋空军司令奥肖纳西上将25日表示，“麦凯恩”号的撞船事故不会影响美国在该地区的防卫能力。他说，“这些事故不会影响到我们的行动……我们会坚定地在任何国际法允许的地方航行和飞行。”

但是，利用黑客攻击，导致对方船只相撞，这样的情节是不是听起来耳熟？新加坡《海峡时报》称，这是个有趣的说法，并且之前还出现在《明日帝国》这部电影中。詹姆斯·邦德试图阻止传媒大亨卡弗操纵世界局势并发动第三次世界大战。卡弗利用GPS编码器先是干扰英国皇家海军护卫舰“德文郡”号的GPS信号，令其以为自己还在公海，但实际上已经进入南海水域；然后他派出隐形战舰将护卫舰击沉，再从护卫舰上窃取一枚导弹，用来击落其中一架前来勘查的中国战机，之后再用解放军的武器杀死所有“德文郡”号的幸存者，试图挑起中国和英国之间的战争。