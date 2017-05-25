斯大林孙子去世 曾获“俄罗斯联邦人民艺术家”称号

[摘要]布尔东斯基1941年10月出生，自幼喜爱艺术，曾被评价“具有表演天赋”。1951年，按照父亲意愿，他进入加里宁苏沃洛夫军校学习。斯大林去世后，他和妺妺一起回到母亲身边，投身艺术世界。

【环球时报综合报道】“75岁的俄罗斯人民艺术家、斯大林之孙亚历山大·布尔东斯基23日晚因病去世。”消息传出后，俄文化界纷纷给予斯大林孙子高度评价。

布尔东斯基1941年10月出生，自幼喜爱艺术，曾被评价“具有表演天赋”。1951年，按照父亲意愿，他进入加里宁苏沃洛夫军校学习。斯大林去世后，他和妺妺一起回到母亲身边，投身艺术世界。1971年，布尔东斯基毕业于俄罗斯戏剧艺术学院导演系，1996年荣获“俄罗斯联邦人民艺术家”称号，一生拍摄过20多部影片。俄文化部长弗拉基米尔·梅津斯基对布尔东斯基的去世表示慰问，他认为布尔东斯基是复合型人才，其艺术品位和奉献精神值得戏剧导演们学习。

俄联邦新闻网24日说，苏联领导人斯大林有3个孩子，布尔东斯基是他与第二任妻子所生儿子的长子，也是斯大林家族和官方认可的唯一孙儿。但布尔东斯基一直回避使用祖父的姓氏。他曾对媒体说，他一生中只从远处看过斯大林一次，另外就是在他的葬礼上。布尔东斯基不愿过问政治。2007年他在接受媒体采访时说：“作为斯大林的孙子，我一直背负着沉重的十字架。”

斯大林还有一个孙子叶甫盖尼·朱加什维利，去年底去世。他是斯大林长子雅可夫的儿子。他是父亲与一名在莫斯科求学的女子同居所生。由于他们没有登记结婚，苏联官方和斯大林后人并不承认叶甫盖尼是斯大林的“正牌”孙子。(柳直)