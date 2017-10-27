十世皇主持先皇荼毗大典

40余国皇室成员、政府代表出席

全泰国人民以各种方式参与大典

泰国中华日报10月27日报道 先皇蒲美蓬•阿杜德荼毗大典于昨天（10月26日）在曼谷皇家田举行。十世皇哇集拉隆功在诗琳通公主、帕查拉吉迪亚帕公主、思蕊梵娜瓦瑞公主、提邦功王子的陪同下全程参与了先皇荼毗大典移灵仪式。

大典分为皇家移灵仪式、敬献香檀木仪式以及荼毗点火。整个仪式从早上7时一直到晚间10时以后，全泰国民众纷纷通过各种方式参与大典，拜别泰国最伟大的君主，人民心中的“父皇”。

此外，来自40多个国家的皇室成员、政府代表均出席了昨天的荼毗大典并为荼毗典礼敬献香檀木花，以表达对泰国伟大君主的敬爱。

先皇荼毗大典移灵仪式于今天早上7时正式开始，首先进行诵经仪式。之后，由工作人员将棺椁从灵台上移下，请上三栏勘御轿。通过御轿送出大皇宫，完成第一段仪式。按照既定行程，先皇移灵队伍将从大皇宫律实大典启程，从西侧门出，经过卧佛寺；后经玛哈叻路、台汪路进入萨喃猜路，此段使用三栏勘御轿恭请棺椁，全长817米，用时30分钟。

完成第一段后，在台汪路与萨喃猜路交叉口，将御棺椁请上玛哈披猜御辇，沿萨喃猜路经国防部、城隍庙、大理院，进入叻丹能内路，行至皇家田，此段全程890米，用时2小时。

在火葬台入口处，将御棺椁请上大炮车，由炮车围绕火葬台逆时针巡游3圈，每圈260米，后在火葬台正前方停驻，用御滑梯升至火葬台主亭，完成第三段仪式。此段用时30分钟。随着先皇梓宫在皇家火葬亭就位，历时8小时的移灵仪式结束。

下午5时15分，皇家火葬台上，皇家礼乐队再次奏响《颂圣歌》，各国皇室成员、政府代表，外交政要等汇聚皇家火葬场会议厅等待敬献香檀木花仪式。皇室成员入座后，来自全国各府48位高僧端坐佛台开始诵经法会。

下午18时55分，在仪仗队齐鸣9枪，礼炮鸣21响后，各国代表排队轮流走上火葬亭对先皇灵柩献香檀木花，行悼念礼。中国国务院副总理张高丽代表中华人民共和国国家主席习近平出席并献上檀木花，中华人民共和国驻泰王国特命全权大使吕健阁下及夫人也出席仪式并献花。

来源：泰国《中华日报》2017年10月27日

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